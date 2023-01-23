『サロモン SALOMON ESSENTIAL LIGHTWARM 男性用フード付ミドルレイヤージャケット メンズ LC2111900【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 09時 11分に出品され04月17日 09時 11分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 男性用 Essential Lightwarm フルジップフリースは、ハイキングからスキーまで、あらゆる冬のアクティビティに対応する優れたミドルレイヤー。保温性と通気性に優れ、汗や湿気を吸収し素早く発散。自然の中でも街中でも、一日中快適な着心地が持続します。

【フィット感】普通

軽量かつ優れた保温性

コンパクトでテクニカルなフリースが、軽い着心地で、身体をあたたかくドライに保ちます。

最大限の動き

適所に配置されたインサートとソフトで快適なシームによる摩擦のない設計が、素早い自由な動きを可能にします。

高い通気性で快適

吸湿性素材が湿気を取り除き、通気パネルが体温を適度に保持。





【02705000000000000】【03003270100000000】