ガビック マトゥー 素 柔 8 ガビック マトゥー 素 柔 8【コストコ お買い得】

商品情報

サッカー、フットサル キーパーグローブ

【商品名】

ガビック マトゥー 素 柔 8



【商品説明】

・Finger Cut: (Inn/Thor/Innovative Cut) Ultimate Fit Palm Material: (Soft/Nuu) Perfect for games and practice, Non-Slip Gel: The special gel inside the glove eliminates slippage and increases grip Higaki Grip: Supports approaches from all directions



【サイズ】

高さ : 6.90 cm

横幅 : 17.50 cm

奥行 : 33.10 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。