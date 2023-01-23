『ガビック マトゥー 素 柔 8 ガビック マトゥー 素 柔 8【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 18時 45分に出品され04月09日 18時 45分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サッカー、フットサル キーパーグローブ
【商品名】
ガビック マトゥー 素 柔 8
【商品説明】
・Finger Cut: (Inn/Thor/Innovative Cut) Ultimate Fit Palm Material: (Soft/Nuu) Perfect for games and practice， Non-Slip Gel: The special gel inside the glove eliminates slippage and increases grip Higaki Grip: Supports approaches from all directions
【サイズ】
高さ : 6.90 cm
横幅 : 17.50 cm
奥行 : 33.10 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7800円
726 入札履歴
終了
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