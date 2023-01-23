『Field to Summit 300サイズテント用メッシュテントスクリーン 300MS 蚊帳のみ簡易テント オプション 開閉可能【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 04時 48分に出品され04月16日 04時 48分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Field to Summit 300サイズテント用メッシュテントスクリーン 300MS 蚊帳のみ簡易テント オプション 開閉可能
【商品説明】
・※製品の仕様は予告なく変更することがあります。
・サイズ：(約)300×300cm 本体重量：(約)3.0kg
・付属品 ペグ１０本 収納袋入り
・本製品は、「メッシュスクリーン」のみの販売で、テント・タープ本体・フレーム等は別売です。
・生地：ポリエステルメッシュ
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 35.80 cm
奥行 : 45.50 cm
重量 : 3.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7800円
242 入札履歴
終了
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