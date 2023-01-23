『ツモリチサト トートバッグ コットンハート レディース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 21時 11分に出品され04月29日 21時 11分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ツモリチサト トートバッグ コットンハート レディース
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 19.80 cm
奥行 : 33.20 cm
重量 : 270.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7800円
781 入札履歴
終了
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