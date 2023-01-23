『東洋佐々木ガラス フラワーベース クリア 約30×15.1×15.1cm 花瓶 ガーニッシュ 日本製 P-26488-JAN 8個入【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 13時 37分に出品され03月14日 13時 37分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
東洋佐々木ガラス フラワーベース クリア 約30×15.1×15.1cm 花瓶 ガーニッシュ 日本製 P-26488-JAN 8個入
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 26.60 cm
横幅 : 26.80 cm
奥行 : 51.60 cm
重量 : 14.96 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
東洋佐々木ガラス フラワーベース クリア 約30×15.1×15.1cm 花瓶 ガーニッシュ 日本製 P-26488-JAN 8個入
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落札価格7800円
40 入札履歴
終了
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