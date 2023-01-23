ロリータ ロリィタ ワンピース 紺色 ロリータファッション ロリィタファッション 半袖 クラシカル ゴシック 大人 ふわふわ レース レディース ハロウイン 仮装【2025年度カレンダ】

商品情報

Point





ハロウィン、イベントやなど様々な用途で





Point





リボンとフリルがあしらわれていて可愛さ抜群





Point





ゆったり で体型カバー できるワンピース 贅沢な気品のドレスをお楽しみください。！





Point





とっても豪華でクラシカルなワンピです。リルたっぷりの仕上げ！





Size Chart

S

M

L





バスト(cm)

89

93

97





ウエスト(cm)

74

78

82





着丈(cm)

92

94

96





【商品詳細】





セット内容

1点



ワンピース





商品紹介



CheckPoint



膨らみメイドスカート、可愛さ抜群



可愛い蝶々リポンででが目を引きますロリータ風メイド

















透け感

なし

伸縮性

適