『ロリータ ロリィタ ワンピース 紺色 ロリータファッション ロリィタファッション 半袖 クラシカル ゴシック 大人 ふわふわ レース レディース ハロウイン 仮装【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 11時 28分に出品され03月07日 11時 28分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Point
ハロウィン、イベントやなど様々な用途で
Point
リボンとフリルがあしらわれていて可愛さ抜群
Point
ゆったり で体型カバー できるワンピース 贅沢な気品のドレスをお楽しみください。！
Point
とっても豪華でクラシカルなワンピです。リルたっぷりの仕上げ！
Size Chart
S
M
L
バスト(cm)
89
93
97
ウエスト(cm)
74
78
82
着丈(cm)
92
94
96
【商品詳細】
セット内容
1点
ワンピース
商品紹介
CheckPoint
膨らみメイドスカート、可愛さ抜群
可愛い蝶々リポンででが目を引きますロリータ風メイド
透け感
なし
伸縮性
適
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落札価格7799円
766 入札履歴
終了
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