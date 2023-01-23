『JEKCA ジェッカブロック キャバリアキングチャールズスパニエル 黒茶 01S-M03 立体パズル 組立パズル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 01時 35分に出品され03月27日 01時 35分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JEKCA ジェッカブロック キャバリアキングチャールズスパニエル 黒茶 01S-M03 立体パズル 組立パズル



【商品説明】

・※組立説明書には日本語で書かれた説明文はございません。 イラストで描かれたパーツごとの組立展開図を参照しながらお作りください。

・ブロック数：約1170ピース

・完成サイズ：約20.4×10.6×31.9cm

・材質：ABS、POM

・製造国：中国

・輸入元：株式会社JEKCA



【サイズ】

高さ : 10.39 cm

横幅 : 20.29 cm

奥行 : 20.90 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。