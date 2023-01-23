『オンヨネ アンダーウェア レディスロングスリーブハーフZIP（厚手） レディース ネイビー S【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 16時 05分に出品され04月20日 16時 05分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オンヨネ アンダーウェア レディスロングスリーブハーフZIP（厚手） レディース ネイビー S



【商品説明】

・SIZE:L 肩幅:39cm 袖丈:53cm 身幅:43.5cm 着丈:66.5cm

・SIZE:M 肩幅:39cm 袖丈:51.5cm 身幅:41.5cm 着丈:64.5cm

・メイン素材: 60%ポリエステル、25%ポリプロピレン、15%メリノウール

・素材構成: 60% ポリエステル， 25% ポリプロピレン， 15% 毛(メリノウール)



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 16.60 cm

奥行 : 33.70 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。