『ブリーフィングゴルフ BRIEFING GOLF MK POUCH LEOPARD S ポーチ BRG201G36 レオパード/420【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 19時 49分に出品され03月16日 19時 49分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他 ゴルフグッズ、アクセサリー

【商品名】

[ブリーフィング]ゴルフ BRIEFING GOLF MK POUCH LEOPARD S ポーチ BRG201G36 レオパード/420

【商品説明】

・【サイズ】約 W130×H105×D65（mm）

・【内側】ジップポケット（L）×1、メッシュポケット（L）×1

・【生産国】中国

・【表地】75デニールポリエステル レオパードプリント

・【重量】約 70グラ

【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとな