『ブリーフィングゴルフ BRIEFING GOLF MK POUCH LEOPARD S ポーチ BRG201G36 レオパード/420【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 19時 49分に出品され03月16日 19時 49分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他 ゴルフグッズ、アクセサリー
【商品名】
[ブリーフィング]ゴルフ BRIEFING GOLF MK POUCH LEOPARD S ポーチ BRG201G36 レオパード/420
【商品説明】
・【サイズ】約 W130×H105×D65（mm）
・【内側】ジップポケット（L）×1、メッシュポケット（L）×1
・【生産国】中国
・【表地】75デニールポリエステル レオパードプリント
・【重量】約 70グラ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとな
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落札価格7799円
441 入札履歴
終了
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