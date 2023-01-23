『dretec(ドリテック) IH クッキングヒーター コンロ ヒーター 卓上 一人暮らし 台 マット塗装 小型 小さい コンパクト ブラック おしゃれ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 11時 28分に出品され03月07日 11時 28分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
A4サイズよりも小さいIHクッカー「ピコ」は卓上を広々と使いながら調理が可能です。使用できる鍋は12?18cmで、一人暮らしの方にぴったり！コンパクトだからキッチンで調理せず、直接テーブルで食事を作りながら家族でご飯を食べたりなどもおすすめです。IHの方がカセットコンロのように火を使わないので手軽で、ガス経済的にもお得です。
ガスコンロなどでは難しい温度管理や火加減もIHならお任せ。炒め物や湯沸かしに適している「加熱 モード」、揚げ物やチーズフォンデュなどにぴったりな「定温モード」の2種類のモードを搭載しています。「加熱モード」は火力を5段階に、「定温モード」は温度を60・80・160・180・200の5段階に設定することができるので、作りたい料理に合わせてお使いいただけます。操作時になるピッ、ピッという音はON/OFFで切り替えられる機能付き。操作音が気になる方は無音に変更できます。
調理後のIHの表面はとても熱く、思わず手を触れないように高音注意表示『H』でお知らせしてくれる安心機能付き。片付けるタイミングもわかりやすくなりました。そ
【当店からの連絡】
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落札価格7799円
599 入札履歴
終了
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