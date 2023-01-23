『Kaloud Samsaris Bowl Vitria 2.0 カラード サムサリス シーシャ ボウル ヴィトリア【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 02時 30分に出品され03月28日 02時 30分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kaloud Samsaris Bowl Vitria 2.0 カラード サムサリス シーシャ ボウル ヴィトリア



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 15.20 cm

奥行 : 15.60 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。