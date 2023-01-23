『Mwpo キャットタワー かわいい おしゃれ 猫タワー スロープ 爪とぎ 運動不足 省スペース ペット用品 コンパクト 据え置き グリーン【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 15時 10分に出品され03月18日 15時 10分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Mwpo キャットタワー かわいい おしゃれ 猫タワー スロープ 爪とぎ 運動不足 省スペース ペット用品 コンパクト 据え置き グリーン



【商品説明】

・【かわいい星型の展望台】元気なイエローのアイテムを一つ取り入れるだけで、空間がぱっと明るくなります。色が明るいでお部屋にも馴染むデザイン！お部屋に置いて高級感がでました。

・【ネコちゃんと暮らそう】人生、猫(キャット)と共に楽しい日々～ 愛嬌のある顔をもつ、言う事を聞かない小悪魔的な愛玩動物である なんといっても猫は見た目が可愛い、見ていて癒される

・【機能満載】すやすや眠れる隠れ家、おしゃれな展望台、爪とぎスロープ 、爪とぎポールなど猫ちゃんが喜ぶ機能いっぱいなキャットタワーです。 子猫やジャンプ力の弱い子にも簡単に登られ、運動不足やストレス解散に大変お役に立ちます。

・【素材



【サイズ】

高さ : 20.50 cm

横幅 : 52.50 cm

奥行 : 53.79 cm

重量 : 9.25 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。