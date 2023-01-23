『Eizer Camp アウトドア ローテーブル 木製テーブル 折りたたみ式 コンパクト ウッドロールテーブル (テーブル小)【お歳暮】』はヤフオクでから05月05日 17時 17分に出品され05月05日 17時 17分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Eizer Camp アウトドア ローテーブル 木製テーブル 折りたたみ式 コンパクト ウッドロールテーブル (テーブル小)



【商品説明】

・サイズ：幅約90cm×奥行約60cm×高さ約44cm

・収納時：幅約90.5cm×奥行約20.5cm×高さ約15cm

・材質：天然木（パイン材）

・耐荷重：約50kg

・重量：約7kg



【サイズ】

高さ : 13.50 cm

横幅 : 22.50 cm

奥行 : 93.00 cm

重量 : 7.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。