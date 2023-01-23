『Eizer Camp アウトドア ローテーブル 木製テーブル 折りたたみ式 コンパクト ウッドロールテーブル (テーブル小)【お歳暮】』はヤフオクでから05月05日 17時 17分に出品され05月05日 17時 17分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Eizer Camp アウトドア ローテーブル 木製テーブル 折りたたみ式 コンパクト ウッドロールテーブル (テーブル小)
【商品説明】
・サイズ：幅約90cm×奥行約60cm×高さ約44cm
・収納時：幅約90.5cm×奥行約20.5cm×高さ約15cm
・材質：天然木（パイン材）
・耐荷重：約50kg
・重量：約7kg
【サイズ】
高さ : 13.50 cm
横幅 : 22.50 cm
奥行 : 93.00 cm
重量 : 7.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7799円
989 入札履歴
終了
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