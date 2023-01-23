『QEZER ダウン シュラフ 600FP高級ダウン 封筒型寝袋 春夏秋用 400T撥水加工 コンパクト 軽量 2人用に連結可能 収納袋付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 01時 20分に出品され03月22日 01時 20分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

QEZER ダウン シュラフ 600FP高級ダウン 封筒型寝袋 春夏秋用 400T撥水加工 コンパクト 軽量 2人用に連結可能 収納袋付き



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 15.60 cm

横幅 : 20.20 cm

奥行 : 34.20 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。