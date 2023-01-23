『QEZER ダウン シュラフ 600FP高級ダウン 封筒型寝袋 春夏秋用 400T撥水加工 コンパクト 軽量 2人用に連結可能 収納袋付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 01時 20分に出品され03月22日 01時 20分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
QEZER ダウン シュラフ 600FP高級ダウン 封筒型寝袋 春夏秋用 400T撥水加工 コンパクト 軽量 2人用に連結可能 収納袋付き
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 15.60 cm
横幅 : 20.20 cm
奥行 : 34.20 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7799円
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終了
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