『浴衣 反物・No.72・トンボ柄・濃紺地【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 17時 07分に出品され04月28日 17時 07分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
浴衣 反物・No.72・トンボ柄・濃紺地
【商品説明】
・メイン素材: 綿
・和裁の教材用・ゆかた・甚平・洋装・各種シャツ・のれん・インテリア・各種カバー・袋物・民芸品等の手芸の材料にご利用下さい。
・浴衣・反物・未仕立て品・浜松産・日本製。
・素材構成: 綿
・綿100%・長さ12m・巾38cm・平織り・捺染(片面染め・片面染めですが裏も表同様キレイに染めっております)・耳あり・地色は濃紺地です。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7798
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落札価格7799円
193 入札履歴
終了
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