浴衣 反物・No.72・トンボ柄・濃紺地【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

浴衣 反物・No.72・トンボ柄・濃紺地



【商品説明】

・メイン素材: 綿

・和裁の教材用・ゆかた・甚平・洋装・各種シャツ・のれん・インテリア・各種カバー・袋物・民芸品等の手芸の材料にご利用下さい。

・浴衣・反物・未仕立て品・浜松産・日本製。

・素材構成: 綿

・綿100%・長さ12m・巾38cm・平織り・捺染(片面染め・片面染めですが裏も表同様キレイに染めっております)・耳あり・地色は濃紺地です。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。