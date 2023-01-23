『能作 桜島タンブラー H6.8cm φ9.0cm 約220cc 錫100% ケース入 日本製 501347/グラス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 11時 08分に出品され05月03日 11時 08分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

能作 桜島タンブラー H6.8cm φ9.0cm 約220cc 錫100% ケース入 日本製 501347/グラス



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 12.90 cm

重量 : 370.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。