『Ocean&Earth(オーシャンアンドアース) BARRY BASIC FISH BOARD ブルー 58【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 00時 45分に出品され03月03日 00時 45分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ocean&Earth(オーシャンアンドアース) BARRY BASIC FISH BOARD ブルー 58
【商品説明】
・容量: 1Board
【サイズ】
高さ : 36.00 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 66.00 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7799円
382 入札履歴
終了
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