『ペティオ (Petio) キャラペティ 美少女戦士セーラームーン リュックキャリー ルナ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 21時 47分に出品され04月18日 21時 47分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペティオ (Petio) キャラペティ 美少女戦士セーラームーン リュックキャリー ルナ
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :40×27×47cm
・本体重量:0.97kg
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 37.00 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 1.01 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7799円
613 入札履歴
終了
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