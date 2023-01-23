『ペティオ (Petio) キャラペティ 美少女戦士セーラームーン リュックキャリー ルナ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 21時 47分に出品され04月18日 21時 47分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペティオ (Petio) キャラペティ 美少女戦士セーラームーン リュックキャリー ルナ



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :40×27×47cm

・本体重量:0.97kg



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 1.01 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。