『パナソニック ECE5333 小電力型ワイヤレス壁スイッチ発信器(3釦)(ホルダー付)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 23時 53分に出品され04月27日 23時 53分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
定格 電源電圧 3.0V 単４形乾電池×２本（別売）
電池寿命 1年以上（1０回／日）
操作部寿命 押釦部：40000回
アズワン(AS ONE) 頭蓋3分割モデル LSM319 1個
¥ 7798
ワイヤレスコール(小電力型) ECE1707P ●規格:ワイヤレス卓上コール
¥ 7798
アズワン(AS ONE) ナーシングラッグ ムーンパット M NR-18
¥ 7798
アズワン(AS ONE) 浴槽用クッション
¥ 7798
アズワン(AS ONE) マウスポンジ(口腔ケア用スポンジ) 小さめ 300本入 74419
¥ 7798
アズワン(AS ONE) マウスポンジ(口腔ケア用スポンジ) ふつう 300本入 74403
¥ 7798
アズワン(AS ONE) ペリジェリー(滅菌済み潤滑ゼリー) 5g 100包入
¥ 7798
アズワン(AS ONE) マニュアルストレッチャー用 イルリガートル架
¥ 7798
アズワン(AS ONE) 洗えるムレない車いすクッション ネイビー HD-WNV
¥ 7798
アズワン(AS ONE) 洗えるムレない車いすクッション ベージュ HD-WBG
¥ 7798
アズワン(AS ONE) 洗えるムレない車いすクッション ブルー HD-WBL
¥ 7798
アズワン(AS ONE) カラフル電動診察台 スタンダード サイドガード BG-F
¥ 7798
アズワン(AS ONE) 中継ケーブル(ネルコア互換)1.2m NV704X-01
¥ 7798
アズワン(AS ONE) 麻薬庫用棚板 W900
¥ 7798
アズワン(AS ONE) 折りたたみ移動ベッドTF-B01用サイドガード
¥ 7798
アズワン(AS ONE) ディスポトレー(樹脂タイプ) 50枚入 H-TB
¥ 7798
アズワン(AS ONE) パンフレットスタンド パーティション型1列2段 ホワイト PF-C102-W
¥ 7798
アズワン(AS ONE) パンフレットスタンド パーティション型1列2段 グレー PF-C102-GR
¥ 7798
落札価格7799円
492 入札履歴
終了
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