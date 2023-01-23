『パナソニック ECE5333 小電力型ワイヤレス壁スイッチ発信器(3釦)(ホルダー付)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 23時 53分に出品され04月27日 23時 53分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 定格 電源電圧 3.0V 単４形乾電池×２本（別売）

電池寿命 1年以上（1０回／日）

操作部寿命 押釦部：40000回