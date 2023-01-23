Clostnature 一人用 テント キャンプ ソロテント インナーテント コンパクト - ツーリング 登山 キャンプ用品 防水 軽量 収【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

Clostnature 一人用 テント キャンプ ソロテント インナーテント コンパクト - ツーリング 登山 キャンプ用品 防水 軽量 収



【商品説明】

・【テント 一人用】テント 1人用は、テント 軽量であるのほか、二人で一緒に使うのも適していますのため、キャンプ品市場で大変人気盛り上がっています。ソロテント軽量テントの展開サイズは220x81x91cm、梱包サイズは38x13x13cmでございます。テント ウエイトはわずか1.8kgであるため、バックパックに入れやすいです。ハイキング、サイクリング、お釣り、車やオートバイのキャンプに最適です。

・【優れる防水性と耐久性】アウトドアキャンプする時、乾燥で快適なキャンプ環境にあたることが珍しいです。弊社のキャンプ テントはPU 5000ポリエステルレインクロスを素材として採用しましたので、密閉された



【サイズ】

高さ : 15.50 cm

横幅 : 17.10 cm

奥行 : 40.50 cm

重量 : 1.89 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。