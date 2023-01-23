『SAVE プロテイン やみつきコーヒー風味 (3kg) WPC ホエイプロテイン 乳酸菌・バイオペリン・エンザミン酵素配合 ( 3kg )【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 03時 28分に出品され03月04日 03時 28分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SAVE プロテイン やみつきコーヒー風味 (3kg) WPC ホエイプロテイン 乳酸菌・バイオペリン・エンザミン酵素配合 ( 3kg )
【商品説明】
・【原材料】乳清たんぱく（乳成分を含む）、コーヒー、海藻カルシウム、乳等を主要原料とする食品、マルトデキストリン、エンザミン（植物発酵エキスパウダー）、黒コショウエキス末、乳酸菌末（デキストリン、乳酸菌（殺菌））／乳化剤（大豆由来）、香料、甘味料（スクラロース、アセスルファムカリウム）、V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸カルシウム、V.B2、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12
・タンパク質含有量が凄い 1食(30g)あたり 22g（アミノ酸スコア100のプロテインを使用）
・ビタミン・ミネラル・乳酸菌(１食:30億個以上)・バイオペリン・酵素を配合した機能性プロテイ
【サイズ】
高さ : 12.60 cm
横幅 : 31.90 cm
奥行 : 36.80 cm
重量 : 3.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7799円
252 入札履歴
終了
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