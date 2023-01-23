『四葉のクローバー エメラルド ローズクォーツ ハート 揺れるピアス フックピアス 10金 10k K10 イエローゴールド 5月誕生石 女性【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 17時 07分に出品され03月13日 17時 07分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
四葉のクローバー エメラルド ローズクォーツ ハート 揺れるピアス フックピアス 10金 10k K10 イエローゴールド 5月誕生石 女性
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 11.43 cm
奥行 : 11.94 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7798円
616 入札履歴
終了
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