『四葉のクローバー エメラルド ローズクォーツ ハート 揺れるピアス フックピアス 10金 10k K10 イエローゴールド 5月誕生石 女性【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 17時 07分に出品され03月13日 17時 07分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

四葉のクローバー エメラルド ローズクォーツ ハート 揺れるピアス フックピアス 10金 10k K10 イエローゴールド 5月誕生石 女性



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 11.43 cm

奥行 : 11.94 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ 四葉のクローバー

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