『『新品即納』{RWM}7167 JR EH500形電気機関車(3次形・増備型)(動力付き) Nゲージ 鉄道模型 TOMIX(トミックス)(20220929)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 09時 28分に出品され03月18日 09時 28分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【基本情報】
タイトル:7167 JR EH500形電気機関車(3次形・増備型)(動力付き) Nゲージ 鉄道模型 TOMIX(トミックス)
機種:鉄道模型
発売日:2022/09/29
メーカー品番:7167
JAN/EAN:4543736071679
メーカー:TOMIX(トミックス)
種別:Nゲージ 国鉄・JR 電気機関車
編成:単品車両
サイズ:Nゲージ 1/150
商品形態:動力車あり車両単品
権利表記:JR貨物承認申請中
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落札価格7798円
443 入札履歴
終了
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