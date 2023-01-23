『津川洋行 Nゲージ 14034 有田鉄道 コッペル1号機 保存車/簡易ロッド仕様 (動力付)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 14分に出品され03月24日 12時 14分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他鉄道模型
【商品名】
津川洋行 Nゲージ 14034 有田鉄道 コッペル1号機 保存車/簡易ロッド仕様 (動力付)
【商品説明】
・主な製造国 :日本
・対象年齢 :12歳から
・対象性別 :男の子
・本体サイズ :車体長:32mm (カプラー除く) 、車体幅:18mm、車体高:22.5mm
【サイズ】
高さ : 3.10 cm
横幅 : 4.40 cm
奥行 : 9.50 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7798円
639 入札履歴
終了
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