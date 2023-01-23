『XGIMI 2WAYスタンド デスクトップスタンド フロアスタンド 両用仕様 折りたたみ XGIMI 2WAYスタンド HORIZONシリー【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月18日 16時 30分に出品され05月18日 16時 30分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

XGIMI 2WAYスタンド デスクトップスタンド フロアスタンド 両用仕様 折りたたみ XGIMI 2WAYスタンド HORIZONシリーズ Haloシリーズ MoGoシリーズ Elfin用 カメラ iPhoneに対応可能



【商品説明】

・折りたたみ



【サイズ】

高さ : 14.80 cm

横幅 : 39.60 cm

奥行 : 56.00 cm

重量 : 750.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。