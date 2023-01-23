『KZ ZAS イヤホン 有線 カナル型 ハイレゾインナーイヤー型内蔵 通話可 イヤフォン 遮音性 ステレオイヤフォン 音漏れ防止 リモコン付【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 05時 23分に出品され03月07日 05時 23分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「G.K」より引用



【商品名】

KZ ZAS イヤホン 有線 カナル型 ハイレゾインナーイヤー型内蔵 通話可 イヤフォン 遮音性 ステレオイヤフォン 音漏れ防止 リモコン付き(黒、イヤホン 有線 マイク付き)



【ブランド】

G.K



【商品説明】





【商品カテゴリ】

イヤホン本体



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 8.60 cm

奥行 : 11.60 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。