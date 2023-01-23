『フルワイヤレスイヤホン ATH-SQ1TW (D)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 12時 35分に出品され04月05日 12時 35分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
［通信仕様］
通信方式：Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
最大通信距離：見通しの良い状態で10m以内
使用周波数帯域：2.4GHz帯(2.402〜2.480GHz)
変調方式：FHSS
対応Bluetoothブロファイル：A2DP、AVRCP、HFP、HSP
対応コーデック：SBC
対応コンテンツ保護：SCMS-T方式
伝送帯域：20〜20000Hz
［イヤホン部］
型式：ダイナミック型
ドライバー：φ5.8mm
出力音圧レベル：100dB/mW
再生周波数帯域：20〜20000Hz
インピーダンス：16Ω
［マイクロホン部］
型式：MEMS型
指向特性：全指向性
感度：-38dB(1V/Pa at1kHz)
周波数帯域：100〜10000Hz
（検索用：イヤホン イヤフォン 完全ワイヤレス 防滴仕様 両耳・片耳 スクエアデザイン 軽量コンパクト ヒアスルー サイドトーン オーディオテクニカ 4961310155162 4961310155155 4961310155148 4961310155131 4961310155124 4961310155117）
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落札価格7798円
492 入札履歴
終了
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