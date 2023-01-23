『フルワイヤレスイヤホン ATH-SQ1TW (D)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 12時 35分に出品され04月05日 12時 35分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ［通信仕様］

通信方式：Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠

最大通信距離：見通しの良い状態で10m以内

使用周波数帯域：2.4GHz帯(2.402〜2.480GHz)

変調方式：FHSS

対応Bluetoothブロファイル：A2DP、AVRCP、HFP、HSP

対応コーデック：SBC

対応コンテンツ保護：SCMS-T方式

伝送帯域：20〜20000Hz



［イヤホン部］

型式：ダイナミック型

ドライバー：φ5.8mm

出力音圧レベル：100dB/mW

再生周波数帯域：20〜20000Hz

インピーダンス：16Ω



［マイクロホン部］

型式：MEMS型

指向特性：全指向性

感度：-38dB(1V/Pa at1kHz)

周波数帯域：100〜10000Hz



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