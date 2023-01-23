『最新型 補聴器 充電式 お年寄り 集音器 耳穴式 磁気 Bluetooth コンパクト イヤホン型 聴く ノイズ減少 軽度難聴者向け 老人【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 22分に出品され03月21日 07時 22分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"Bluetoothイヤフォン式の補聴器！
約2時間でフル充電
充電回数は約4-5回
35時間のヘッドセット作業時間
商品名：補聴器
カラー：ホワイト、ブラック
素材：ABS
説明書：英語
適用：軽度難聴者向け、お年寄り、補聴器が必要の人
当店は海外商品も多く、卸商品も承っております。
生産地：中国
注意：
※画像の商品はサンプルです。実際の商品とは仕様、加工、サイズ、素材が若干異なる場合がございます。
※製造工程の過程による、小さなほつれ、微小な縫製のずれなどの部分が、まれにございますが、不良品ではございません。ご了承ください。
※何かございましたらご注文前にお問い合わせ欄にて遠慮なくご連絡ください。
※北海道、沖縄、離島の遠隔地では送料無料ではありません。ご了承ください。ご迷惑をおかけしまして、誠に申し訳ございません。"
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875 入札履歴
終了
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