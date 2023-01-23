最新型　補聴器　充電式　お年寄り　集音器　耳穴式 磁気 Bluetooth コンパクト　イヤホン型 聴く ノイズ減少　軽度難聴者向け　老人【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

"Bluetoothイヤフォン式の補聴器！

約2時間でフル充電

充電回数は約4-5回

35時間のヘッドセット作業時間



商品名：補聴器

カラー：ホワイト、ブラック

素材：ABS

説明書：英語

適用：軽度難聴者向け、お年寄り、補聴器が必要の人



当店は海外商品も多く、卸商品も承っております。

生産地：中国



注意：

※画像の商品はサンプルです。実際の商品とは仕様、加工、サイズ、素材が若干異なる場合がございます。

※製造工程の過程による、小さなほつれ、微小な縫製のずれなどの部分が、まれにございますが、不良品ではございません。ご了承ください。

※何かございましたらご注文前にお問い合わせ欄にて遠慮なくご連絡ください。

※北海道、沖縄、離島の遠隔地では送料無料ではありません。ご了承ください。ご迷惑をおかけしまして、誠に申し訳ございません。"