『[HITOYOSHI(人吉シャツ)/La F?te Bleu(ラフェッタブルー)]ボタンダウンシャツ 長袖(ブルーストライプ/38-80)[LF6-B-101]【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 19時 49分に出品され03月16日 19時 49分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 袖付け本縫い＊脇本縫い・袖口タック・フラシ芯地・運針21針・ポケットあり・高瀬貝ボタン 品番：LF6-B-101 カラー：ブルーストライプ サイズ：38-80 サイズスペック：ボタンダウン

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Bleu(ラフェッタブルー)]ボタンダウンシャツ

長袖(ブルーストライプ/38-80)[LF6-B-101]