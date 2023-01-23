『送料込みギフト箱入り紅白2本セット(包装紙込み) ナパハイランズ カベルネ・ソーヴィニヨン シャルドネ ナパ・ヴァレー フルボディナパバレーワイン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 12時 27分に出品され03月17日 12時 27分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 送料込みギフト箱入り紅白2本セット(包装紙込み) ナパハイランズ カベルネ・ソーヴィニヨン｜シャルドネ ナパ・ヴァレー Napa Highlands Cabernet Sauvignon Napa Valley 各750ml フルボディナパバレーワイン 赤ワイン白ワイン贈りものプレゼント仕様