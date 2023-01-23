『arena(アリーナ) 昇華プリントハーフパンツ 水泳WUPニットH・3/4P (amuqjd85-nvy) ネイビー SS【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 21時 46分に出品され04月25日 21時 46分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

arena(アリーナ) 昇華プリントハーフパンツ 水泳WUPニットH・3/4P (amuqjd85-nvy) ネイビー SS



【商品説明】

・カラー：BKBU(ブラック×ブルー)/BLK(ブラック)/NVY(ネイビー)

・サイズ：SS/S/M/L/O/XO

・中国

・素材：本体:ライトダブルクロス PE100% 構成： ポリエステル100％



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。