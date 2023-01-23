『オークリー 交換レンズ レンズ交換 ゴーグル パーツ OAKLEY プリズム クローバー Crowbar 59-795 PrizmJadeIridium スキー スノボ スノーゴーグル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 04時 52分に出品され04月06日 04時 52分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ブランド】
OAKLEY（オークリー）
【品目】
REPLACEMENT LENS（ゴーグル交換用レンズ）
【型番】
Crowbar（クローバー） 59-795
【カラー】
レンズ：Prizm Jade Iridium
【素材】
Plutonite（ポリカーボネート）
【可視光線透過率】
Prizm Jade Iridium：17％
【紫外線透過率】
1.0％以下
【サイズ】詳細】
レンズ幅：155mm
フレーム縦：95mm
【外箱について】
並行輸入品のため、箱が破損している場合がございます。
商品自体に問題がない場合、お送りさせて頂いております。
key:プレゼント ギフト ラッピング無料
オークリー 交換レンズ レンズ交換 ゴーグル パーツ OAKLEY プリズム クローバー Crowbar 59-795 PrizmJadeIridium スキー スノボ スノーゴーグル
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落札価格7798円
808 入札履歴
終了
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