(取寄) ティフォージ オプティクス ティフォージ ウィメンズ アルペ 2.0 サングラス Tifosi Optics Tifosi Womens Alpe 2.0 Sunglasses BlueTortoise【2025年の人気アイテム】

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ブランド：Tifosi Optics:ティフォージ オプティクス

商品名：Tifosi Womens Alpe 2.0 Sunglasses

ティフォージ ウィメンズ アルペ 2.0 サングラス

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：BlueTortoise

性別:女性用

特徴:偏光

フレーム素材:グリルアミド

レンズ素材:ポリカーボネート

ベース レンズの曲率:8

ブリッジ幅:13.7mm

レンズ幅:61.5mm

テンプルの長さ:127mm

ベストユース:マルチスポーツ

サングラスフィット:小〜中