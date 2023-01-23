『ソフトボールバット 2号ボール用 バッティングセンター 学校授業用 シルバー 1本【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月07日 20時 19分に出品され05月07日 20時 19分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソフトボールバット 2号ボール用 バッティングセンター 学校授業用 シルバー 1本



【商品説明】

・カラー：シルバー

・バランス：カウンターバランス合皮グリップ

・学校授業、バッティングセンターなど公式試合以外で使用可能

・重さ：640g平均材質：アルミ

・長さ：81cm直径：50mm

CMR-X0BVBFRKQF

【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 81.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。