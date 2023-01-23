『オークリー 交換レンズ レンズ交換 ゴーグル パーツ OAKLEY プリズム クローバー Crowbar 59-795 PrizmJadeIridium スキー スノボ スノーゴーグル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 12時 21分に出品され03月11日 12時 21分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ブランド】

OAKLEY（オークリー）

【品目】

REPLACEMENT LENS（ゴーグル交換用レンズ）

【型番】

Crowbar（クローバー） 59-795

【カラー】

レンズ：Prizm Jade Iridium

【素材】

Plutonite（ポリカーボネート）

【可視光線透過率】

Prizm Jade Iridium：17％

【紫外線透過率】

1.0％以下

【サイズ】詳細】

レンズ幅：155mm

フレーム縦：95mm

【外箱について】

並行輸入品のため、箱が破損している場合がございます。

商品自体に問題がない場合、お送りさせて頂いております。







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