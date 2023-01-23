『arena(アリーナ) スポーツ用 ウィンドハーフパンツ ARN-9332P BU×NV M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 12時 10分に出品され03月16日 12時 10分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
arena(アリーナ) スポーツ用 ウィンドハーフパンツ ARN-9332P BU×NV M
【商品説明】
・L(L)サイズ:身長/173-177 チェスト/94-98 ウエスト/80-84(cm)
・M(M)サイズ:身長/168-172 チェスト/90-94 ウエスト/76-80(cm)
・O(XL)サイズ:身長/178-182 チェスト/098-102 ウエスト/84-88(cm)
・S(S)サイズ:身長/163-167 チェスト/86-90 ウエスト/72-76(cm)
・SS(XS)サイズ:身長/158-162 チェスト/82-86 ウエスト/68-72(cm)
・XO(XXL)サイズ:身長/183-187 チェスト/102-106 ウエスト/88-92(cm)
・カラー:ブルー×ネイビー
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 29.20 cm
奥行 : 35.80 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7798円
384 入札履歴
終了
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