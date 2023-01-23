『ロイシュ キーパーグローブ フィットコントロール A2エボリューション 3970439 ホワイト/アクアブルー(111) 3970439 ホ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 14時 11分に出品され03月28日 14時 11分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「ロイシュ(Reuch)」より引用



【商品名】

ロイシュ キーパーグローブ フィットコントロール A2エボリューション 3970439 ホワイト/アクアブルー(111) 3970439 ホワイト/アクアブルー(111) 8



【ブランド】

ロイシュ(Reuch)



【商品説明】





【商品カテゴリ】

サッカー、フットサル キーパーグローブ



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 16.10 cm

奥行 : 31.30 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。