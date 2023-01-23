『アルビオン モイストアドバンスミルクII 200g×2個 ＠代引不可 乳液【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 23時 02分に出品され03月29日 23時 02分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品名：ALBION モイストアドバンスミルクII 200g×2個



角層にたっぷりのうるおいを届けあふれるなめらかなお肌へ導くノーマルスキン用の乳液です。

乳液先行型タイプ。お肌に潤いを与え、肌バランスを整えるサポートをします。