『サンカ ガーデンラック ヨコ型 3段 アイボリー GD-1900 個人宅配送不可【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 18時 31分に出品され04月29日 18時 31分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:W750×D300×H1100mm

重量:4.8kg