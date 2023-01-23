『10個 660 ダークブラウン 水生植物用 660mm × 305mm × 304mm JEJ サT 個人宅配送不可 代引不可【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 23時 10分に出品され04月28日 23時 10分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
幅：約660cm
奥行：約305cm
高さ：約304mm
土容量：約28.0L
重量：約15，200g
色：ダークブラウン
材質：ポリプロピレン
＜特長・効果＞
めだかの飼育もOK！
側面上部に水抜き穴があります。
(まとめ) DICプラスチック NPポット #45(45L) 黒 NPP-45-BK 1個 〔×3セット〕
¥ 7798
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落札価格7798円
743 入札履歴
終了
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