『セレクトバランス パピー チキン小粒 7kg【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 17時 48分に出品され03月30日 17時 48分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ e-Lilac ペット用品 犬 ドッグフード ドライ ペット用品、生き物 犬用品 ドッグフード ドライフード

JANコード/ISBNコード 4541851005593

商品コード use169570579556