『リビングアウト(Living Out) サンシェード アーチ形 幅2m グリーンストライプ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 14分に出品され03月30日 15時 14分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ガーデン用日よけ、サンシェード
【商品名】
リビングアウト(Living Out) サンシェード アーチ形 幅2m グリーンストライプ
【商品説明】
・サイズ:幅200×奥行100~180×250~290cm
・素材:支柱/スチール、帆布/ポリエチレン、はと目/アルミ、紐/ポリエステル
・色:グリーンストライプ
・重量:4.0kg
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 118.00 cm
重量 : 5.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7798円
811 入札履歴
終了
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