『リビングアウト(Living Out) サンシェード アーチ形 幅2m グリーンストライプ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 14分に出品され03月30日 15時 14分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ガーデン用日よけ、サンシェード

【商品名】

リビングアウト(Living Out) サンシェード アーチ形 幅2m グリーンストライプ



【商品説明】

・サイズ:幅200×奥行100~180×250~290cm

・素材:支柱/スチール、帆布/ポリエチレン、はと目/アルミ、紐/ポリエステル

・色:グリーンストライプ

・重量:4.0kg



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 118.00 cm

重量 : 5.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。