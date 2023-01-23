『アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 8畳 調光 調色 5.11 音声操作 ウッドフレーム ナチュラル リモコン付き CL8DL-5.11W【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 11時 35分に出品され03月10日 11時 35分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ウッドフレーム(ナチュラル)・ナチュラル 8畳 CL8DL-5.11WFV-U
・・Size:8畳Style:ウッドフレーム(ナチュラル)
・商品サイズ(cm):直径約58.6×高さ約12
・定格消費電力:約32.5W
・付属品:リモコン
・商品サイズ(cm):直径約58.6×高さ約12商品重量:約1.9kg適用畳数~: 8畳定格電圧: AC100V(50/60Hz)待機電力: 1.0W定格消費電力:約32.5W光色:電球色~昼光色相当器具光束: 4000lm演色性: Ra85設計寿命: 40000時間
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 埋込型 オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅 3200lm 温白色 MY-B430338/WWAHTN
¥ 7796
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¥ 7795
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¥ 7795
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¥ 7791
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¥ 7788
パナソニック 一体型LEDベースライトiDシリーズ 40形 直付型 ウォールウォッシャ 3200 lmタイプ 昼白色 調光 XLX430WENTLA9
¥ 7786
パナソニック 一体型LEDベースライトiDシリーズ 40形 直付型 コーナーライト 3200 lmタイプ 昼光色 調光 XLX430CEDTLA9
¥ 7786
パナソニック 一体型LEDベースライトiDシリーズ 40形 直付型 ウォールウォッシャ 3200 lmタイプ 白色 調光 XLX430WEWTLA9
¥ 7786
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落札価格7798円
799 入札履歴
終了
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