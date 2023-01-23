『トオケミ(TOHKEMI) レインウェア 雨やどり 蛍光イエロー 4L #4600【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 11時 36分に出品され04月08日 11時 36分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トオケミ(TOHKEMI) レインウェア 雨やどり 蛍光イエロー 4L #4600
【商品説明】
・原産国:中国
・材質:表地=ナイロン100%/PVCコーティング(高弾性)、裏地=ポリエステル 100%(抗菌防臭メッシュ)
・適応胴囲:108~116cm
・適応胸囲:120~128cm
・適応身長:180~190cm
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 24.10 cm
奥行 : 32.80 cm
重量 : 1.19 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7798円
439 入札履歴
終了
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