『マウスが光る小学館の図鑑NEO パソコン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 02分に出品され03月19日 22時 02分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マウスが光る小学館の図鑑NEO パソコン



【商品説明】

・(c) 小学館 (c) TOMY

・リチウムポリマー電池1個使用(電池は内蔵です。)



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 37.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。