『S.H.フィギュアーツ 仮面ライダーゼロワン 仮面ライダー１型 ロッキングホッパー 約145mm PVC&ABS製 塗装済み可動フィギュア【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 15分に出品され03月24日 12時 15分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】

・(C)2019 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

・対象年齢 :15才以上

・約145mm



※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 19.40 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。