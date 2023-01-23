『Pyle Home PSS4 4チャネル ステレオ スピーカー セレクター 並行輸入品 [並行輸入品]【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 15時 17分に出品され03月25日 15時 17分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 最大4チャネルのステレオペア切り替え器

１チャネル当り最大100ワット(最小インピーダンス８オーム)

ケーブルサイズ: 14ゲージまで対応

周波数特性: 20Hz-20KHz



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