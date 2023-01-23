『データシステム ( Data System ) TV-NAVI KIT (スマートタイプ) トヨタ / レクサス用 TTN-22S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 03時 06分に出品され03月30日 03時 06分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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生産国:日本

走行中でもテレビ/DVD鑑賞、ナビ操作が自由自在

スイッチの無いTVオートタイプ

重量: ?264 g

ブランド:データシステム(Data System)