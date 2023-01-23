『ツインバード LEDダブルアームライトREFLECHTECHPro ホワイト LE-H832W【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 05時 18分に出品され04月18日 05時 18分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ツインバード LEDダブルアームライトREFLECHTECHPro ホワイト LE-H832W
【商品説明】
・サイズ:39×13.5×31cm
・付属品:なし
・消費電力:12w
・素材・材料: セード上:ABS、セード下:ABS、ハンドル:ABS、ハンドルカバー:ABS、LEDカバー:PC、アーム:AL、スイッチカバー:ABS、本体:ABS、サイドカバーL/R:PC、電源コード:PVC、クランプ:ABS鉄板塗装
・製品概要・仕様 1: スイッチ方式:ダイヤルスイッチ、スイッチ切り替え:無段階ダイヤル、光源:LED、光色:昼白色5000K、電源コード長:約1.8m、JIS照度:AA型相当
・電源: AC100V 50Hz/60Hz
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 25.20 cm
奥行 : 59.20 cm
重量 : 1.68 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7798円
698 入札履歴
終了
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