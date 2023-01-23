『[ピークスピーク] PEAKSPEAK かぶせショルダーS YW-0180 CM (キャメル)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 04時 39分に出品され03月28日 04時 39分に終了予定です。即決価格は7,798円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 原産国:インドネシア

表地:牛革/裏地:綿

タテ20cmxヨコ33cmxマチ12cmx持ち手の高さ43cm

ポケットの数:4(外側1/内側3)

重量:670g

持ち手の全長:117cm